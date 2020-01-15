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Факты / Шоу-бизнес

Alyona Alyona презентовала новую песню

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с подписчик видео, на котором на фоне собственной комнаты исполнила песню под названием Лайно.

– Что вытекает из экранов? Так чей завтрак? Молоко, овсянка, дерьмо. Сколько бы не бежали от коробок, все заполонили роботы. Опять все за одно, – зачитала Alyona Alyona.

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За 7 часов с момента публикации видео набрало больше 80 000 лайков. Подписчики с восторгом отреагировали на песню:

– Самая красивая, невероятная, такая искренняя, всегда ждем новых песен, радуй чаще новыми видео.

 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее Факты ICTV писали, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian. Издание напоминает, что Елена Савраненко ранее была воспитательницей детского сада и в своих песнях не использует нецензурную лексику.

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