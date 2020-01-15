Компания Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма Бладшот, вместе с которым стало известно, что дату выхода ленты перенесли на 12 марта.

Главную роль в фильме исполнил американский актер Вин Дизель.

В трейлере можно увидеть в действии суперсолдата Бладшота, которого наделили силами с помощью специальных наноботов.

Также в ролике показано несколько сцен экшена, из которых можно сделать вывод, что Бладшот будет достаточно брутальным.

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Лента снята по мотивам одноименного комикса, который рассказывает о Рее Гаррисоне, которого убили, а затем вернули к жизни как суперсолдата Бладшота.

Однако он теряет свою память, что делает его прекрасным живым оружием, ведь им можно легко манипулировать. Так, в трейлере показано, как ученые перезаписывают память Бладшоту.

Но суперсолдат попытается вернуть свои воспоминания и узнать, что произошло с ним и его семьей на самом деле.

К слову, появился трейлер фильма по комиксам Marvel Морбиус с Джаредом Лето в главной роли.

Видео: B&H Film Distribution Company