Американский актер Стэн Кирш умер в возрасте 51 года, покончив жизнь самоубийством.

Сыгравшего в сериалах Горец, Друзья и Главный госпиталь, актера обнаружили повешенным в ванной его доме в Лос-Анджелесе.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию, также он выступал в качестве режиссера и продюсера.

Стэн Кирш наиболее известен по роли в сериале Горец. Он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана — друга главного героя Дункана Маклауда. Также Кирш появился в эпизодической роли в сериале Друзья.

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В последние годы он руководил собственной студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Напомним, 14 января голливудский актер Стэн Кирш покончил жизнь самоубийством.