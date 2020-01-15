PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Друзья, Горец и Главный госпиталь: биография актера Стена Кирша

Американский актер Стэн Кирш умер в возрасте 51 года, покончив жизнь самоубийством.

Сыгравшего в сериалах Горец, Друзья и Главный госпиталь, актера обнаружили повешенным в ванной его доме в Лос-Анджелесе.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию, также он выступал в качестве режиссера и продюсера.

Стэн Кирш наиболее известен по роли в сериале Горец. Он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана — друга главного героя Дункана Маклауда. Также Кирш появился в эпизодической роли в сериале Друзья. 

Читайте: Умер режиссер Приключений Электроника Константин Бромберг

В последние годы он руководил собственной студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Напомним, 14 января голливудский актер Стэн Кирш покончил жизнь самоубийством.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка