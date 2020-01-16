Трейлер фантастического боевика Безумный Майлз с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли вышел 16 января.

В комедийном боевике Безумный Майлз персонажу Рэдклиффа предстоит бегать по улицам в халате с прикрепленными к его рукам пистолетами.

В этот раз актеру досталась роль разработчика видеоигр по имени Майлз.

Он любит писать едкие комментарии на форумах. Однажды к герою вламываются оскорбленные им маньяки и болтами прикрепляют к его рукам оружие. Майлз оказывается участником жестокой игры на выживание, которую транслируют в интернете.

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Согласно правилам, Майлз должен убить самую опасную участницу по имени Никс. Но есть небольшая проблема: теперь из-за рук-пистолетов разработчик не может даже самостоятельно надеть штаны.

Украинская премьера фильма намечена на 5 марта.

К слову, появился трейлер фильма по комиксам Marvel Морбиус с Джаредом Лето в главной роли.