Солистка группы Время и Стекло проводит отдых в Доминиканской республике вместе со своим мужем Владимиром Дантесом.

Сначала певица искушала фотографиями в купальнике, а сейчас опубликовала снимок без бюстгальтера.

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Дорофеева позирует на фото без белья, прикрываясь книгой.

– НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед, – подписала фото Дорофеева.

Такой снимок не оставил в покое даже коллег певицы.

– Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравится, что его жена п…..ка? (Певица), – написал Потап.











Дорофеева показала фото без белья на пляже – Потап не сдержался / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что российская модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками снимком с отдыха в Коста-Рико.