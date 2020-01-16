PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Люблю утренние тренировки! Каменских вышла на пробежку в мини-шортах

Популярная украинская певица Настя Каменских даже во время отдыха в Мексике поддерживает фигуру и занимается спортом.

Звезда опубликовала снимок, на котором предстала загоревшей в мини-шортах.

Читайте: Из одежды только цветок в волосах: Каменских снялась полностью обнаженной

– Доброго спортивного утра! Спорт – уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале, – написала Каменских.

Также певица добавила, что предпочитает тренироваться утром, так как это – гарантия хорошего настроения на целый день.

– Спорт во время отдыха, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике – это вообще, – написала Каменских.

Подписчики с восторгом отреагировали на новую публикацию артистки и отметили, что у нее прекрасная фигура.

– Шикарная, повезло Потапу с женой, невероятная, спортсменка и красавица, – написали поклонники.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее Каменских поделилась с поклонниками планами на 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка