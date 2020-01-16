Люблю утренние тренировки! Каменских вышла на пробежку в мини-шортах

Популярная украинская певица Настя Каменских даже во время отдыха в Мексике поддерживает фигуру и занимается спортом.

Звезда опубликовала снимок, на котором предстала загоревшей в мини-шортах.

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– Доброго спортивного утра! Спорт – уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале, – написала Каменских.

Также певица добавила, что предпочитает тренироваться утром, так как это – гарантия хорошего настроения на целый день.

– Спорт во время отдыха, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике – это вообще, – написала Каменских.

Подписчики с восторгом отреагировали на новую публикацию артистки и отметили, что у нее прекрасная фигура.

– Шикарная, повезло Потапу с женой, невероятная, спортсменка и красавица, – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 16 Янв 2020 в 12:22 PST

Ранее Каменских поделилась с поклонниками планами на 2020.