Второй трейлер второго сезона сериала Сексуальное воспитание (Sex Education) опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix.

Премьера состоится 17 января. Всего во втором сезоне сериала будет восемь серий.

По сюжету, школьник Отис Милберн под влиянием своей матери, которая является специалистом по сексологии и психологии отношений, открывает в себе талант решать проблемы сексуального характера. Тогда он за деньги начинает помогать своим одноклассникам.

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По словам создателей сериала, во втором сезоне Сексуального воспитания герои будут пытаться построить личную жизнь, а количество и уровень проблем, которые придется решать Отису, значительно усложнятся.

Так, у застенчивого главного героя возникнут первые настоящие отношения, а его мать станет новым преподавателем в школе Отиса, где будет вести уроки полового воспитания.

Есть в трейлере также Мейв – девушка, в которую долгое время был влюблен подросток.

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