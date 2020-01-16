Спинофф Игры престолов выйдет на HBO в 2022 году

Спинофф Игры престолов о династии Таргариенов Дом Дракона выйдет на канале HBO в 2022 году.
Об этом рассказал программный директор телеканала Кейси Блойс.
Точную дату премьеры Блойс не назвал, поскольку шоу находится на очень ранней стадии разработки.
– Сюжет приквела будет создан по мотивам книги Пламя и кровь Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом, – отметил Блойс.
Читайте: В финале Игры престолов заметили пластиковые бутылки
Действие нового сериала развернется за 300 лет до событий Игры престолов и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов.
Режиссером Дома дракона станет британец Мигель Сапочник.
Напомним, сериал Игра престолов получил 32 номинации на Эмми.
Источник: Variety
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+