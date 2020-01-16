Спинофф Игры престолов выйдет на HBO в 2022 году

Спинофф Игры престолов о династии Таргариенов Дом Дракона выйдет на канале HBO в 2022 году.

Об этом рассказал программный директор телеканала Кейси Блойс.

Точную дату премьеры Блойс не назвал, поскольку шоу находится на очень ранней стадии разработки.

– Сюжет приквела будет создан по мотивам книги Пламя и кровь Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом, – отметил Блойс.

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Действие нового сериала развернется за 300 лет до событий Игры престолов и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов.

Режиссером Дома дракона станет британец Мигель Сапочник.

Напомним, сериал Игра престолов получил 32 номинации на Эмми.

Источник: Variety