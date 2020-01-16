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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Поддержавший аннексию Крыма певец Сюткин планирует дать концерт в Киеве

Новость о концерте Валерия Сюткина появилась на нескольких концертных ресурсах. Мероприятие артист запланировал на 27 апреля в Дворце Украина.

Валерий Сюткин – российский артист, экс-участник советской группы Браво. Популярным артист был в 1990-х годах. В анонсе концерта рассказано историю “успешной сольной карьеры” Сюткина.

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Вот как артист в 2014 году прокомментировал факт российской аннексии Крыма.

– Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Хрущев его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость, может быть, восторжествовала, — заявил он тогда.

Также известно,  что он выступал на территории оккупированного Крыма в 2014 и 2015 годах.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в Украину не пустили Настю Ивлееву.

Источник: Parter

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