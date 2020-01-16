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Завязывай с наркотиками! Дмитрий Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Депутат Госдумы РФ, известный дзюдоист Дмитрий Носов прокомментировал вызов, который ему бросил знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом  Гуф.

Он отметил, что причина проблем рэпера – в наркотиках.

– Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это, – сказал он.

Носов добавил, что не собирается проводить поединок с Гуфом, потому что у него есть более важные дела.

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– Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее, – подытожил он.

Ранее рэпер Гуф вызвал на бой Дмитрия Носова, обвинив в том, что он разрушил его семью.

Источник: govoritmoskva.ru

Фото: Дмитрий Носов

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