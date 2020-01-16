Депутат Госдумы РФ, известный дзюдоист Дмитрий Носов прокомментировал вызов, который ему бросил знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф.
Он отметил, что причина проблем рэпера – в наркотиках.
– Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это, – сказал он.
Носов добавил, что не собирается проводить поединок с Гуфом, потому что у него есть более важные дела.
Читайте: В Крыму выступаю, потому что платят – Гуф
– Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее, – подытожил он.
Ранее рэпер Гуф вызвал на бой Дмитрия Носова, обвинив в том, что он разрушил его семью.
Источник: govoritmoskva.ru
Фото: Дмитрий Носов