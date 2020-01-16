Знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал на бой дзюдоиста и бронзового призера Олимпийских игр-2004 в Афинах Дмитрия Носова.
– Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены есть вопросы.
Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат, – сказал Гуф.
Гуф объяснил, что Носов “перешел ему дорогу”.
– Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего, – сказал Гуф.
Гуф заявил, что из-за Носова у него разрушилась семья.
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Бывшего участника группы CENTR в 2015 году вместе с другим рэпером Слимом задержали в аэропорту Красноярска. В крови артистов были найдены следы кокаина и марихуаны.
Напомним, инициатором ареста Гуфа и Слима стало движения Антидилер, которое возглавляет Носов.
Источник: Гуф