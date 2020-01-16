Знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал на бой дзюдоиста и бронзового призера Олимпийских игр-2004 в Афинах Дмитрия Носова.

– Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены есть вопросы.

Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат, – сказал Гуф.