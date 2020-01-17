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Британский певец Yungblud выступит на Atlas Weekend 2020

Британский певец Yungblud выступит на Atlas Weekend 2020.

Британец записал саундтрек к сериалу 13 причин почему, выступал на разогреве у Muse и выпустил совместный трек с Дэном Рейнолдсом из Imagine Dragons.

Читайте: Twenty One Pilots станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020

А уже этим летом Yungblud наконец заиграет в Киеве на Atlas Weekend 2020.

Кстати, мы также рассказывали, где купить билеты на Atlas Weekend 2020.

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