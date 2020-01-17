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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Будет скромно и по-европейски: невеста Павлика рассказала о предстоящей свадьбе

Виктор Павлик вскоре женится на Екатерине Репьяховой. Молодая невеста рассказала, что свадьба запланирована на лето 2020 года.

Разница в возрасте между молодоженами составляет 29 лет.

– Торжество состоится этим летом. Это будет европейское свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Из знаменитостей никого приглашать не будем, цель свадьбы не в этом, – рассказала Репьяхова.

 

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Публикация от Репяхова Екатерина (@repyahovakate)

Ранее пара скрывала свои отношения, ведь певец был женат, а Екатерина работала его концертным директором. В прошлом году Виктор Павлик объявил, что разводится. Уже вскоре фанаты заговорили о его переезде к Екатерине.

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Тогда пара начала появляться вместе на светских мероприятиях и на страницах печатных изданий.

В начале этого года невеста музыканта в своем профиле Instagram показала, как выбирает свадебное платье. Тогда стало понятно, что свадьбе – быть.

платье невесты павлика

Ранее Факты ICTV писали о том, как Настя Каменских и Потап провели медовый месяц.

Источник: Lime
Фото: repyahovakate

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