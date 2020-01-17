Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый альбом, который называется Легендарная пыль.
В новый доработок певца вошло 10 треков, записанных за семь дней.
– Сегодня, выходит лучший альбом тысячелетия. 10 треков, записанные за семь дней в прямом эфире, – заявил рэпер.
Легендарную пыль Моргенштерна слушайте на сайте Факты ICTV.
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Напомним, 10 января Селена Гомес представила свой новый альбом Rare. К слову, с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.
Фото: morgen_shtern
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