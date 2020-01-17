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Легендарная пыль: Моргенштерн выпустил новый альбом

Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый альбом, который называется Легендарная пыль.

В новый доработок певца вошло 10 треков, записанных за семь дней.

– Сегодня, выходит лучший альбом тысячелетия. 10 треков, записанные за семь дней в прямом эфире, – заявил рэпер.

Легендарную пыль Моргенштерна слушайте на сайте Факты ICTV.

Читайте: Music To Be Murdered By: Эминем внезапно выпустил новый альбом

Напомним, 10 января Селена Гомес представила свой новый альбом Rare. К слову, с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.

Фото: morgen_shtern

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