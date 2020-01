Эминем внезапно выпустил альбом Music To Be Murdered By. Релиз стал 11-м в дискографии певца.

На новой пластинке 20 треков вместе с интерлюдиями, интро и аутро.

В записи нового альбома приняли участие Эд Ширан, Скайлар Грей, Juice WRLD (трагично погиб в прошлом году) и другие.

На обложке альбома репер стоит с пистолетом у одного виска и с топором у другого.

В своем Twitter Эминем рассказал, что на ее создание он вдохновился известной фотографией режиссера Альфреда Хичкока.



Напомним, 31 августа 2018 года Эминем так же неожиданно для всех выпустил альбом Kamikaze. В его записи участвовали американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг и канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях.