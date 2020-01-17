PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Music To Be Murdered By: Эминем внезапно выпустил новый альбом

Эминем внезапно выпустил альбом Music To Be Murdered By. Релиз стал 11-м в дискографии певца.

На новой пластинке 20 треков вместе с интерлюдиями, интро и аутро.

В записи нового альбома приняли участие Эд Ширан, Скайлар Грей, Juice WRLD (трагично погиб в прошлом году) и другие.

Читайте: 123 слога за 12 секунд! Эминем побил собственный рекорд

На обложке альбома репер стоит с пистолетом у одного виска и с топором у другого.

В своем Twitter Эминем рассказал, что на ее создание он вдохновился известной фотографией режиссера Альфреда Хичкока.

Напомним, 31 августа 2018 года Эминем так же неожиданно для всех выпустил альбом Kamikaze. В его записи участвовали американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг и канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка