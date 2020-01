Рэпер Эминем выпустил новый студийный альбом Music To Get Murdered By, однако пластинка сразу вызвала волну недовольства у поклонников артиста.

Дело в том, что рэпер в в треке Unaccommodating поет: Я выжидаю, кричу: Бомбы пошли. Будто я на концерте Арианы Гранде и жду.



Отсылка к теракту в Манчестере на концерте американской поп-дивы разозлила мать погибшего при взрыве 29-летнего блогера Мартина Хетта Фиген Мюррей. Она назвала песню бессмысленной.

– Кажется, он пользуется популярностью Арианы Гранде и говорит неприятные вещи о других известных людях. Это глупо и совершенно бессмысленно. И прежде чем все фанаты Эминема набросятся на меня – меня это не интересует, я не буду им отвечать, – заявила Фиген Мюррей.

За такие строки в композиции на Эминема обиделись даже его преданные поклонники.

Эминем заговорил на такую ​​чувствительную тему. Печально, что он может только таким способом привлечь внимание. Он психически больной, очень извращенный и мерзкий.

Я большой фанат Эминема, но строка о бомбе в Манчестере очень пренебрежительная. Возможно, мой любимый артист вообще разочаровал меня такой страннойи травматической строкой о моем городе.

Я люблю Эминема, но у этого парня действительно есть строка в новой песни, в которой высмеивается взрыв на концерте Арианы Гранде, а затем сразу после этого слышен звук взрыва.

Теракт в Манчестере (Великобритания) произошел 22 мая 2017 на Манчестер Арене, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Тогда погибли 23 человека, в том числе и сам смертник, взорвавший самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Террористом оказался 22-летний британец ливийского происхождения Салман Рамадан Абеди.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка Исламское государство.

Ранее Факты ICTV рассказывали об альбоме Эминема Music To Get Murdered By и публиковали все песни из пластинки.

Фото: eminem