В StarLightMedia появилось направление устойчивого развития

StarLightMedia стала первой украинской медиакомпанией, которая ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН. Топ-менеджмент и сотрудники совместно определили 8 целей устойчивого развития, достижению которых компания будет способствовать в дальнейшем.

В прошлом году StarLightMedia начала проект Spring – трансформацию в бизнес будущего с устойчивой бизнес-моделью, возможностями реинвестирования в развитие группы, людей, общества и четко выраженной социальной ответственностью.

Благодаря его успехам с 2020 года компания будет заниматься направлением устойчивого развития системно. Свидетельством важности этой темы стало появление отдельного направления.

Должность Sustainability Lead заняла Яна Гончаренко, которая до этого руководила внутренними коммуникациями SLM и координировала работу в рамках Women Empowerment Principles, что StarLightMedia подписала первой среди украинских компаний.

Особое внимание будет уделено вопросам инклюзивности, координировать которые будет Ульяна Пчелкина, общественная активистка в социальной сфере и сфере защиты прав людей с инвалидностью.

– Мы как лидеры украинского медиабизнеса чувствуем особую ответственность перед обществом, поэтому для нас важно, чтобы наши ценности и стремление к совершенствованию находили полное отражение в нашей работе. Мы считаем необходимым заниматься интеграцией устойчивого развития, гендерного равенства, инклюзивности, социальной и экоответственности. Недостаточно быть успешным сегодня, важно обеспечить условия для устойчивого развития в будущем – не только для бизнеса и сотрудников, но и для общества в целом, – сказал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Цели устойчивого развития, выбранные для развития в StarLightMedia:

достойная работа и экономический рост;

качественное образование, ответственное потребление и производство;

здоровье и благосостояние;

партнерство в интересах устойчивого развития;

гендерное равенство;

мир, правосудие и эффективные институты;

индустриализация, инновации и инфраструктура.

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– StarLightMedia – компания неравнодушных людей. Поэтому направление устойчивого развития – это возможность направить нашу энергию и ценности в русло глобальных позитивных изменений. Я верю, что нам удастся создать в компании пространство равных возможностей, развития и заботы о будущем и стать проводником таких усовершенствований в обществе. Мы открыты к сотрудничеству с единомышленниками, ведь не зря партнерство – одна из ценностей нашей компании и выбранных нами целей устойчивого развития, – отмечает Sustainability Lead StarLightMedia Яна Гончаренко.

Справка: 25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включает ряд целей, направленных на ликвидацию бедности и дискриминации, сохраненние ресурсов планеты и обеспечения благосостоянние для всех.

Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет для сохранения планеты.