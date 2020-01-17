17 января состоялась премьера второго сезона сериала Сексуальное воспитание.

Сексуальное воспитание могут посмотреть на стриминговом сервисе Netflix все обладатели подписки.

Сериал рассказывает об ученике средней школы Отиса Милберна, мать которого является известным специалистом по сексологии и психологии отношений.

Уже через несколько дней обучения Милберн открывает в себе талант помогать другим ученикам с их сексуальными проблемами, после чего он решает делать это за деньги.

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Второй сезон Сексуального воспитания также состоит из восьми серий, каждая из которых длится около 50 минут.

В день выхода сериала для просмотра доступны сразу все серии, у которых нет отдельных названий.

К слову, стриминговый сервис Netflix принял решение продлить сериал Ведьмак на второй сезон еще до премьеры первой части.