Саундтрек-трейлер Хищных птиц рассказывает про команду супергероев во главе с Харли Квинн.
Альбом с саундтреками к фильму выйдет 7 февраля. В нем будет 15 треков от Холзи, Шарлотты Лоуренс, Мэйси Питерс, Doja Cat, Saweetie & Galxara и других исполнительниц.
По сюжету Хищные птицы вступают в борьбу с боссом преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.
Главные роли в картине сыграли Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Джурни Смоллетт-Белл, а также Юэн МакГрегор и другие.
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Ранее в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.
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