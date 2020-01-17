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Вышел саундтрек-трейлер фильма Хищные птицы с Харли Квинн

Саундтрек-трейлер Хищных птиц рассказывает про команду супергероев во главе с Харли Квинн.

Альбом с саундтреками к фильму выйдет 7 февраля. В нем будет 15 треков от Холзи, Шарлотты Лоуренс, Мэйси Питерс, Doja Cat, Saweetie & Galxara и других исполнительниц.

По сюжету Хищные птицы вступают в борьбу с боссом преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Главные роли в картине сыграли Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Джурни Смоллетт-Белл, а также Юэн МакГрегор и другие.

Читайте: Хищные птицы: в сеть слили новый тизер фильма с Марго Робби

Ранее в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.

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