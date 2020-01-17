Известная телеведущая Алла Мазур рассказала, как проходит ее лечения от рака.

Ведущая отметила, что планировала обратиться к поклонникам с финальной доброй новостью о победе, но решила поддержать всех тех, кто борется с тяжелой болезнью.

– Четвертая химия далась мне легче, чем предыдущие три, хотя сил еще немного. Побочные эффекты – традиционны, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция, – написала Алла Мазур.

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Также телеведущая советует всем не сдаваться, не закрываться от мира, вовремя проходить обследования, и оперативно начинать лечение.

Кроме того, она отметила, что больные не должны отказывать от поддержки родных и близких.

Напомним, в ноябре телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.