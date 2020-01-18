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Такое редко увидишь! Танец Николаева и Пугачевой попал на видео

Композитор Игорь Николаев 17 января отпраздновал свой 60-й день рождения. Среди гостей было много звезд, в частности давняя подруга Алла Пугачева.

На юбилее Маэстро и Примадонна танцевали под песню Ирины Аллегровой Золото любви, написанную Николаевым в соавторстве с Игорем Крутым.

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Трогательное видео записал и выложил в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

– Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей, – подписал ролик Пригожин.

Танец вызвал много эмоций среди подписчиков продюсера:

– Приятно посмотреть на двух великих людей! Прекрасно и романтично! Этот танец, подаренный Аллой на день рождения Игорю, дорогой подарок души и сердца. Красивущие! Аллу Борисовну вообще не узнать, такая молодая, как будто ей 35 лет. Сначала думала, это старшая дочь Игоря.

 

Напомним, Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже более 30 лет. В 1984 году Примадонна впервые исполнила песни авторства Маэстро, игравшего на клавишных в Рецитале.

Недавно известный латвийский композитор Раймонд Паулс праздновал свое 84-летие.

Видео: Иосиф Пригожин

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