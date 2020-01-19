Матрица-4: в новый фильм может вернуться Ламбер Вильсон

Появилась информация, что в новом фильме Матрица-4 сыграет Ламбер Вильсон, которые уже снимался во второй части франшизы.

Актер играл Меровингена – лидера организованного преступного синдиката, который управляет контрабандной сетью, предоставляющей убежище для изгнанных программ.

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Известно, что актер уже ведет переговоры с создателями новой ленты.

К слову, в четвертой части Матрицы также сыграют Киану Ривз, Яхья Абдул-Матин II, Кэрри-Энн Мосс и Нил Патрик Харрис.

Режиссером фильма выступит Лана Вачовски. Сьемки стартуют в 2020 году.

Ранее Факты ICTV писали, что второй трейлер второго сезона сериала Сексуальное воспитание (Sex Education) опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix.