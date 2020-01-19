Стали известны все номинанты на премию Американской киноакадемии Оскар в 2020 году. Специальную церемонию объявления провели актеры Джон Чо и Иссаи Рэй.

Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получила лента Джокер от режиссера Тодда Филлипса.

По десять номинаций сразу у трех фильмов: 1917, Ирландец и Однажды… в Голливуде. В шести категориях на победу претендуют ленты: Кролик Джоджо, Маленькие женщины, Брачная история и Паразиты.

Читайте: Джокер, Ирландец или Кролик Джоджо: кто получит Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ)

Полный список претендентов на награды 92-й кинопремии Оскар выглядит следующим образом:

Самый лучший фильм:

Ирландец

1917

Джокер

Однажды…в Голливуде

Паразиты

Ford против Ferrari

Маленькие женщины

Кролик Джоджо

Брачная история

Лучший актер:

Леонардо Ди Каприо – Однажды… в Голливуде

Адам Драйвер – Брачная история

Хоакин Феникс – Джокер

Джонатан Прайс – Два Папы

Антонио Бандерас – Боль и слава

Лучшая актриса:

Синтия Эриво — Гарриет

Скарлетт Йоханссон — Брачная история

Сирша Ронан — Маленькие женщины

Шарлиз Терон — Скандал

Рене Зеллвегер — Джуди

Лучший режиссер:

Пон Чжун Хо — Паразиты

Сэм Мендес — 1917

Тодд Филлипс — Джокер

Мартин Скорсезе — Ирландец

Квентин Тарантино — Однажды… в Голливуде

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс – Прекрасный день по соседству

Энтони Хопкинс – Два папы

Аль Пачино – Ирландец

Джо Пеши – Ирландец

Брэд Питт – Однажды… в Голливуде

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бейтс – Дело Ричарда Джуэлла

Лора Дерн – Брачная история

Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо

Флоренс Пью – Маленькие женщины

Робби – Скандал

Лучший адаптированный сценарий:

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Два Папы

Лучший оригинальный сценарий:

1917

Достать ножи

Брачная история

Паразиты

Однажды… в Голливуде

Лучшая работа оператора:

Маяк

1917

Однажды … в Голливуде

Джокер

Ирландец

Лучшая работа художника-постановщика:

1917

Однажды … в Голливуде

Паразиты

Ирландец

Кролик Джоджо

Лучший дизайн костюмов:

Ирландец

Кролик Джоджо

Маленькие женщины

Однажды… в Голливуде

Джокер

Лучший монтаж:

Ford против Ferrari

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Паразиты

Лучший композитор:

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

Звездные войны: Скайуокер. Восток

1917

Лучшая песня:

I Can’t Let You Throw Yourself Away — История игрушек 4

(I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен

Stand Up — Гарриет

I’m Standing With You — Прорыв

Into The Unknown — Холодное сердце 2

Лучшие визуальные эффекты:

1917

Мстители: Финал

Ирландец

Король Лев

Звездные войны: Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически:

Скандал

Малефисента: Владычица тьмы

Джуди

Джокер

1917

Лучшее сведение звука:

Ford против Ferrari

К звездам

Джокер

1917

Однажды… в Голливуде

Лучший монтаж звука:

Ford против Ferrari

Джокер

1917

Однажды … в Голливуде

Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучший фильм на иностранном языке:

Паразиты

Тело Христово

Страна меда

Боль и слава

Отверженные

Лучший анимационный фильм:

Клаус

История игрушек 4

Как приручить дракона 3

Потерянное звено

Я потерял тело

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Дочь

Котбуль

Незабываемо

Волосатая любовь

Сестра

Лучший документальный фильм:

Американская фабрика

Пещера

Грань демократии

Для Самы

Страна меда

Лучший короткометражный документальный фильм:

В отсутствие

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)

Жизнь захватывает меня

Супермен из Сент-Луиса

Иди, беги, ча-ча

Лучший короткометражный игровой фильм:

Братство

Футбольный клуб Нефты

Окно напротив

Sorria

Сестра

Церемония вручения премии Оскар в 2020 пройдет в ночь с 9-го на 10-е февраля. Также Факты ICTV рассказывали, где пройдет церемония вручения статуэток Оскар.