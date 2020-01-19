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Тимур Мирошниченко во второй раз стал папой – первое фото

Ведущий Евровидение 2017 Тимур Мирошниченко стал папой во второй раз. Малыш появился на свет 19 января.

Первое фото сына Мирошниченко опубликовал на своей странице в Instagram.

– День, которого мы так ждали! 19 января 2020, 12:25. Мирошниченко Марко Тимурович, – написал в посте ведущий.

Ведущий отметил, что мальчик весит 3 740 г, а его рост 55 см.

Роды прошли в частной клинике в Киеве. Ранее там рожали Джамала, Наталка Карпа, Светлана Тарабарова.

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В госпиталь пара отправились около 6 утра, а уже в 12.57 позировала в сети с новорожденным сыном.

Ранее Факты ICTV писали, что Виктор Павлик вскоре женится на Екатерине Репьяховой. Молодая невеста рассказала, что свадьба запланирована на лето 2020 года.

Фото: timur.miroshnychenko

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