13 января американская киноакадемия объявила списки номинантов на самую престижную кинопремию Оскар в 2020 году.
Претенденты будут соревноваться за заветные статуэтки Оскар в 24-х номинациях.
Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получил фильм-победитель Венецианского кинофестиваля Джокер от режиссера Тодда Филлипса. Сразу в десяти категориях будут соревноваться три фильма: Ирландец, 1917 и Однажды в… в Голливуде.
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На победу в главной номинации на Лучший фильм претендуют сразу девять лент: Ирландец, 1917, Джокер, Однажды… в Голливуде, Паразиты, Ford против Ferrari, Маленькие женщины, Кролик Джоджо и Брачная история.
Факты ICTV подготовили голосования и предлагают вам выбрать своих фаворитов в основных номинациях на Оскар 2020.