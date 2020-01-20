В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

Читайте: Список номинантов на кинопремию Оскар 2020

Лауреаты премии Screen Actors Guild Award:

Лучший актерский состав в игровом кино – Паразиты.

Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс в фильме Джокер.

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт в фильме Однажды… в Голливуде.

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер в фильме Джуди.

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн в фильме Брачная история.

За актерские работы на телеэкране премии актерской гильдии удостоены сериалы Корона и Удивительная миссис Мейзел.

За роли в драматическом сериале награду получили Дженнифер Энистон (Утреннее шоу) и Питер Динклэйдж (Игра престолов).

За роль в комедийном сериале члены актерской гильдии отметили Тони Шелуба (Удивительная миссис Мейзел) и Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь).

Исполнитель главной роли в фильме Ирландец Роберт Де Ниро получил награду за вклад в профессию.

К слову, в 2020 году церемония Оскар пройдет опять без ведущего, как и в 1989 и 2019 годах. Такое решение приняли после успеха в прошлом году.