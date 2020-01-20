В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).
Читайте: Список номинантов на кинопремию Оскар 2020
Лауреаты премии Screen Actors Guild Award:
Лучший актерский состав в игровом кино – Паразиты.
Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс в фильме Джокер.
Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт в фильме Однажды… в Голливуде.
Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер в фильме Джуди.
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн в фильме Брачная история.
За актерские работы на телеэкране премии актерской гильдии удостоены сериалы Корона и Удивительная миссис Мейзел.
За роли в драматическом сериале награду получили Дженнифер Энистон (Утреннее шоу) и Питер Динклэйдж (Игра престолов).
За роль в комедийном сериале члены актерской гильдии отметили Тони Шелуба (Удивительная миссис Мейзел) и Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь).
Исполнитель главной роли в фильме Ирландец Роберт Де Ниро получил награду за вклад в профессию.
К слову, в 2020 году церемония Оскар пройдет опять без ведущего, как и в 1989 и 2019 годах. Такое решение приняли после успеха в прошлом году.