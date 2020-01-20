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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Кто вошел в состав жюри нацотбора на Евровидение 2020

Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя членов жюри, которые будут оценивать участников национального отбора на Евровидение 2020.

В феврале место за судейским столом займут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов. 

– Однозначно мы поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня, – отметила Тина Кароль.

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К слову, Тина Кароль представляла Украину на Евровидении 2006 в Афинах и привезла домой 7 место.

– Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентоспособно представлена на Евровидении, – отметил Андрей Данилко.

Данилко в образе Верки Сердючки завоевал второе место на международном песен конкурсе.

Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине ТАВР Медиа, генеральный директор Хит ФМ Виталий Дроздов.

Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта.

Прямые эфиры нацотбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Напомним, отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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