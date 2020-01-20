Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) стала участнице нацотбора на Евровидение 2020.

Яна родилась 23 октября 1995 в городе Василькове Киевской области. Занимается музыкой с 3 лет. Певица до 15 лет училась в музыкальной школе, а потом в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера и в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

С 2012 года Яна начала снимать каверы на популярных артистов, а ролики публиковать в интернете. В частности она успела перепеть хиты Океана Ельзи, The Hardkiss, Twenty One Pilots и других.

После выхода композиции Де мій дім, Jerry Heil решила серьезно заняться поиском лейбла. Певице удалось заключить контракт с Vidlik Records (учредители лейбла Евгений Филатов и Наталья Жижченко (ONUKA). 27 октября 2017 года был издан дебютный мини-альбом Jerry Heil под названием Де мій дім, в который вошли четыре трека.

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3 ноября 2018 года Jerry Heil приняла участие в кастинге девятого сезона песенного шоу X-Фактор (Украина). На кастинге она исполнила попурри из песен Олега Винника. Однако шоу певица оставила на этапе тренировочного лагеря.

В 2019 году карьера Jerry Heil резко взлетела после релиза сингла Охрана отмєна. Трек сразу полюбился украинцам и стал чуть ли не главным хитом года. После этого на Jerry Heil посыпались рекламные предложения, приглашения на ТВ.

4 октября в Киеве певица представила первый большой сольный концерт в клубе Bel étage, на котором спела как старые песни, так и хиты с нового альбома.