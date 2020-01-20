Катя Chilly стала участницей национального отбора на Евровидение 2020.

Катерина Кондратенко (настоящее имя) родилась в городе Киеве 12 июля 1978 года. На телеекраны Катя попала в 1986 году – концерт Дети Чернобыля. Однако первая слава к певице пришла в 1996 года, когда артистка представила свой материал, который сразу вызвал ажиотаж. Артистка миксовала фольклорные мотивы с электронной музыкой.

Читайте: Тина Кароль стала судьей нацотбора на Евровидение 2020

Кроме того, интерес к украинской певице начала проявлять и заграничная публика. В 1997 году президент MTV Билл Роуди пригласил певицу участвовать в программах этого канала. Также творчество Кати Chilly отметили на различных международных фестивалях, в частности на Fringe.

В 1998 году вышел дебютный альбом Кати Chilly Русалки in da House.

Однако прорыв случился, когда певица в марте 2001 года дала в Лондоне 40 концертов. Выступление в прямом эфире транслировала компания BBC.

В 2003 году вышел сингл Понад хмарами, записанный вместе с лидером группы Тартак Сашком Положинским.

В 2005 году Катя представила публике сингл Півні, а уже в 2006 году выпустила студийный альбом Я – молодая.

После 2010 года о певице все меньше и меньше слышно в медиа пространстве, известно, что она работала над новым акустическим материалом.

В 2017 году Катя Chilly появилась на одном из украинских талант шоу, на котором заняла второе место.

Ранее Факты ICTV писали, что стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.

Фото: Катя Chilly