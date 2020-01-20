В семье plus-size модели Эшли Грэм и ее мужа видеооператора Джастина Эрвина родился сын. Этим радостным событием она поделилась с подписчиками в Instagram.

Эшли Грэм сообщила, что родила своего первого сына 18 января в 18.00. Имя мальчика пока неизвестно.

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К слову, Эшли Грэм 32-летняя plus-size модель. Она является является яркой представительницей движения Health at Every Size, которое призвано любить человека за естественную красоту независимо от его параметров.

На своей странице в Instagram Эшли не раз делилась видео и фото, на которых позировала полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

Напомним, о беременности Эшли Грэм стало известно в августе 2019 года.

Фото: A S H L E Y G R A H A M