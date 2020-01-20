PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Модель Эшли Грэм родила первенца

В семье plus-size модели Эшли Грэм и ее мужа видеооператора Джастина Эрвина родился сын. Этим радостным событием она поделилась с подписчиками в Instagram.

Эшли Грэм сообщила, что родила своего первого сына 18 января в 18.00. Имя мальчика пока неизвестно.

Читайте: Украинская певица Наталка Карпа родила дочь – первые фото

К слову, Эшли Грэм 32-летняя plus-size модель. Она является является яркой представительницей движения Health at Every Size, которое призвано любить человека за естественную красоту независимо от его параметров.

На своей странице в Instagram Эшли не раз делилась видео и фото, на которых позировала полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

Напомним, о беременности Эшли Грэм стало известно в августе 2019 года.

Фото: A S H L E Y  G R A H A M

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка