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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Оргкомитет национального отбора на Евровидение 2020 огласил список участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Первый полуфинал отбора пройдет 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.

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Стоит отметить, что пока неизвестно, в какой очереди будут выступать артисты. Об этом станет известно после жеребьевки.

Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, однако для начала стоит ознакомиться, с какими песня они будут бороться на нацотборе.

Assol

Cloudless – Drown me down

Fo Sho

Garna – Who we are?

GIO

Go-A

Jerry Heil

MoonZoo

TVORCHI

Александр Порядинский – Savior

Группа О

Дэвид Аксельрод

Катя Чили

Марина Круть

Элина Иващенко – Get up

KHAYAT

Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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