Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников фотографиями мексиканских каникул, которые она проводит вместе со своим супругом Потапом.

– Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! – написала Каменских.

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Также певица анонсировала конкурс для подписчиков, отметив, что победителя ждет сувенир из Мексики.

– Мексика – это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы, а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! – отметила Настя.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских даже во время отдыха в Мексикеф поддерживает фигуру и занимается спортом.