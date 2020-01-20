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Поиграем? Настя Каменских показала пикантное фото в белом бикини

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников фотографиями мексиканских каникул, которые она проводит вместе со своим супругом Потапом.

– Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! – написала Каменских.

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Также певица анонсировала конкурс для подписчиков, отметив, что победителя ждет сувенир из Мексики.

– Мексика – это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы, а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! – отметила Настя.

 

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Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU Мексика – это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! Кому первому удасться написать вертикально MEXICO – получит Это должно выглядеть вот так M E X I C O каждый комментарий – одна буква! ⠀ Удачи А победителя объявлю в моих сториз. Поэтому подписывайтесь и следите

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских даже во время отдыха в Мексикеф поддерживает фигуру и занимается спортом.

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