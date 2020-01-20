Какой пресс! Дорофеева похвасталась стройной фигурой

Популярная украинская певица Надя Дорофеева во время зимних каникул на Доминикане радует поклонников новыми снимками.

Солистка группы Время и Стекло отдыхает вместе с мужем Владимиром Дантесом.

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На опубликованном в Instagram снимке звезда предстала в легком брючном костюме, под которым видно леопардовый купальник.

– Наверно многие из моих подписчиков уже и не юзают фотоальбомы. И можно уже не испытывать неловкое чувство, когда кто-то из твоих друзей приходит в гости и мама первым делом достает фотоальбом и показывает твои “самые удачные” фотки, – написала Дорофеева.

Также звезда отметила, что раньше шансов хорошо получиться на фото практически не было.

Дорофеева заинтриговала поклонников и написала, что на ее странице в Instagram есть неудачные и забавные снимки, но доберутся до них только самые усидчивые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 20 Янв 2020 в 5:29 PST

Ранее Факты ICTV писали, что Дорофеева показала фото без белья на пляже.