Ани Лорак и Миша Марвин – Ухожу: текст песни

Украинская певица Ани Лорак и Миша Марвин выпустили новую совместную песню Ухожу.
Послушать ее можно на официальных YouTube-каналах артистов.
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Факты ICTV предлагают ознакомиться с текстом песни.
Текст песни Ухожу (Ани Лорак и Миша Марвин)
Сочинил я тебя, написал стихами
Рисовал я тебя голыми руками
А зря, а зря, ты не моя
Хоть и в любви мне клялась
И как, прошло, все мимо нас сначала
Любви такой ты в жизни не встречала,
Но теперь все равно
Друг другу все сказали давно
Я просто ухожу навсегда
Я не могу простить тебя
Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня
Я просто ухожу
Ухожу навсегда
Я просто ухожу навсегда
Я не могу простить тебя
Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня
Я просто ухожу
Ухожу навсегда
Не вернешь обратно то, что упустил
Догонять напрасно, отпусти, отпусти
Чувства догорели, пусто на душе
Понимаю, тебе было больно,
Но любовь живет в тебе
Я просто ухожу навсегда
Я не могу простить тебя
Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня
Я просто ухожу
Ухожу навсегда
Я просто ухожу навсегда
Я не могу простить тебя
Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня
Я просто ухожу
Ухожу навсегда
Ранее Факты ICTV писали, что Ани Лорак записала поздравление с Рождеством.