Ани Лорак и Миша Марвин – Ухожу: текст песни

Украинская певица Ани Лорак и Миша Марвин выпустили новую совместную песню Ухожу.

Послушать ее можно на официальных YouTube-каналах артистов.

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Факты ICTV предлагают ознакомиться с текстом песни.

Текст песни Ухожу (Ани Лорак и Миша Марвин)

Сочинил я тебя, написал стихами

Рисовал я тебя голыми руками

А зря, а зря, ты не моя

Хоть и в любви мне клялась

И как, прошло, все мимо нас сначала

Любви такой ты в жизни не встречала,

Но теперь все равно

Друг другу все сказали давно

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Не вернешь обратно то, что упустил

Догонять напрасно, отпусти, отпусти

Чувства догорели, пусто на душе

Понимаю, тебе было больно,

Но любовь живет в тебе

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Ранее Факты ICTV писали, что Ани Лорак записала поздравление с Рождеством.