Деньги или политика? Почему артисты, поддерживающие Кремль, едут в Украину

Начиная с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась война на Донбассе, неоднократно менялись и правила пересечения украинской границы.

Известен не один десяток скандалов, когда российским артистам отказывали во въезде в Украину.

Они часто говорят, что культура вне политики и главное предназначение артиста – это дарить людям счастье, независимо от их гражданства.

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Но в то же время выступают на прокремлевских концертах, ездят в оккупированный Крым, нивелируя украинское законодательство, и поддерживают боевиков “ЛДНР”.

– Концерты российских артистов в Украине – это вовсе не о финансах. Географически Россия является крупнейшей страной мира, поэтому два-три города в Украине вряд ли изменят общую сумму заработка артистов. Я вижу в этом понятный политический шаг и культурное размывание границ. Так они помечают нашу территорию как свою. Это чисто политический жест игнорирования войны между нами, – заявил адвокат Андрей Билицкий.

После сотрудничества СБУ с Минкультом появился официальный Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас в списке – 150 человек.

Среди них – много деятелей культуры СССР, а также современные российские артисты, нарушившие Конституцию Украины. Перечень обновляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Каждый желающий может оставить информацию о нарушителях на сайте Минкульта: нужно предоставить медиаматериалы с выступлений артистов в Крыму или в ОРДЛО.

– Бывали случаи, когда российские артисты обжаловали решение о запрете на въезд через суд. В свое время это удалось актеру Федору Добронравову и рэперу Максу Коржу. Суд признал противоправным запрет на их въезд в Украину. В любом случае повлиять на ситуацию могут только сами украинцы. Возникнет ли у прокремлевских артистов желание приехать сюда – прежде всего, вопрос пустого зала, – отметил адвокат.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как через георгиевскую ленточку молдаванину запретили вьезд в Украину.