Грызут ногти и ковыряются в носу: у каких звезд есть вредные привычки

Вредные привычки присущи не только обычным людям, но и звездам. К примеру, певица Бритни Спирс и футболист Дэвид Бекхэм грызут ногти, а актриса Сара Джессика Паркер кусает губы и щеки.

У звезд украинского шоу-бизнеса также хватает вредных привычек.

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Телеведущий Слава Соломко признался, что иногда ковыряется в носу и хочет себя от этого отучить.

Актриса Ирма Витовская рассказала, что иногда курит сигареты и на эмоциях может употреблять плохие слова.

Актриса Олеся Жураковская уверяет, что все люди имеют плохие привычки. По ее словам, одни люди пытаются избавиться, а другие просто с ними живут.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу из-за пережитого стресса, связанного с болезнью ее отца.