Премьера романтического реалити Холостяк 10 сезон состоится в марте на канале СТБ.
Его главный герой – пилот и владелец летной школы в Майами (США).
Имя холостяка держится в секрете, но известно, что он ставит себе заоблачные цели и легко достигает их, покоряя небо за штурвалом самолета.
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Теперь он мечтает покорить сердце девушки и летать на крыльях любви.
Кстати, недавно Никита Добрынин сделал предложение своей избраннице и победительнице шоу Холостяк 9 Дарье Квитковой.
Источник: СТБ
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