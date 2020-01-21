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Холостяком Х сезона станет пилот

Премьера романтического реалити Холостяк 10 сезон состоится в марте на канале СТБ.

Его главный герой – пилот и владелец летной школы в Майами (США).

Имя холостяка держится в секрете, но известно, что он ставит себе заоблачные цели и легко достигает их, покоряя небо за штурвалом самолета.

Читайте: Финал Холостяка 9: как развивались отношения Даши и Никиты

Теперь он мечтает покорить сердце девушки и летать на крыльях любви.

Кстати, недавно Никита Добрынин сделал предложение своей избраннице и победительнице шоу Холостяк 9 Дарье Квитковой.

Источник: СТБ

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