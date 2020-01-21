Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера – СМИ

Фотомодель и актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма Звезда родилась Джона Питерса.
О церемонии бракосочетания сообщила сама актриса, прислав в редакцию издания трогательные стихи.
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– Здесь повсюду красивые девушки. Я мог бы сделать свой выбор, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума – в хорошем смысле, – сказал Питерс.
Андерсон и Питерс провели частную церемонию в Малибу 20 января.
Ранее Факты ICTV писали, что Памела Андерсон рассталась со своим женихом, футболистом сборной Франции Адилем Рами.
Источник: The Hollywood Reporter
Фото: kinopoisk
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