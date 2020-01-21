Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера – СМИ

Фотомодель и актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма Звезда родилась Джона Питерса.

О церемонии бракосочетания сообщила сама актриса, прислав в редакцию издания трогательные стихи.

Читайте: Модель, актриса и секс-символ 90-х. Топ-5 откровенных снимков Памелы Андерсон (18+)

– Здесь повсюду красивые девушки. Я мог бы сделать свой выбор, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума – в хорошем смысле, – сказал Питерс.