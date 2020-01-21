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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Буду лелеять подарок! Дженнифер Энистон получила награду за роль в сериале

20 января состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards).

Дженнифер Энистон получила награду за лучшую женскую роль в сериале Утреннее шоу.

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На своей странице в Instagram Эннистон поблагодарила команду и призвала вернуться к работе:

– Нет морщин … сложнее, чем кажется! Где-то между этими двумя фотографиями мои сверстники подарили мне подарок, который я буду лелеять, и ночь, которую я никогда не забуду, – написала Эннистон.

Актрису поздравили многие мировые звезды: телеведущий и актер Марио Лопес, американская супермодель Тейлор Хилл, актриса Октавия Спенсер, актер Дэвид Спейд и другие знаменитости.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ранее Факты ICTV писали, что премия Оскар снова пройдет без ведущего.

Фото: Jenniferaniston

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