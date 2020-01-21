Нам казали не моргати – не моргали Нам казали буде добре – ми чекали Скрябін, Нам казали

Сюжет

Фильм Кролик Джоджо – это сатирическая комедия о маленьком немецком мальчике в годы Второй мировой войны. Йоганесс Бецлер, или просто Джоджо, живет в небольшом городке вместе с матерью и мечтает о том, как Германия выиграет войну, а его отец, от которого остался только мундир, вернется домой.

Джоджо не сидит без дела, а учится в молодом крыле гитлерюгенда – Дойчес Юнгфольк. Мальчик свято верит в идеалы нацизма, его комната оклеена плакатами Гитлера, более того – Адольф стал его воображаемым другом.

Вместе они ненавидят евреев, которые, как известно, имеют рога, а вместо кожи у них чешуя. Но все меняется, когда парень сталкивается с еврейской девушкой, скрывающейся на чердаке его дома.

Режиссерская работа

Сценаристом и режиссером Кролика Джоджо выступил Тайка Вайтити, которого вы можете знать по крутой комедийной франшизе о вампирах Чем мы занимаемся в тенях.

Кролик Джоджо основан на книге Кристины Люненс Зарешеченные небеса, и за адаптацию этой истории Тайка номинирован на Оскар. Вообще-то сценарий он написал еще в 2011 году, но потом годами скитался по студиям, которые не брались за кино с Гитлером в роли воображаемого друга главного героя.

К нашему с вами счастью Fox Searchlight Pictures поверили в автора и дали зеленый свет проекту, и мы получили ленту, претендующую на шесть Оскаров, в частности за лучший фильм.

Тайка скомпоновал довольно бодрое кино, провисающее разве что под конец, когда градус драмы нарастает. Здесь хватает и комедийных ситуаций, когда мальчишек учат, как быть солдатами Третьего рейха, и отсылок к классике кино, когда первое появление еврейки в доме Джоджо напоминает фильм ужасов.

А главным преимуществом Кролика Джоджо являются, безусловно, диалоги. Чего только стоит сцена обыска гестаповцами дома главного героя? За 1 минуту нацистское приветствие звучит в ней 31 раз, доводя до абсурда протоколы военных. На таких гиперболах Тайка построил основные критические посылы фильма.

Актеры

Фильм Кролик Джоджо может похвастаться хорошим актерским составом. Прежде всего, стоит отметить Скарлетт Йоханссон, сыгравшую маму главного героя. За эту роль сильной и храброй женщины актриса получила номинацию на Оскар. А сам режиссер называет свое кино одой одиноким матерям.

Персонаж Йоханссон выглядит наиболее рациональным человеком в созданном Тайкой театре фашистского абсурда. Когда сын спрашивает маму, что сделали люди, которых повесили на главной площади города, она отвечает: Все, что смогли. Такие точные комментарии персонажей – это та вишенка на торте, которая оправдывает шутки на тяжелые темы.

Это касается и персонажей Сэма Рокуэлла и Ребел Уилсон – наставников молодых гитлерюгендовцев. Ну, кому, кроме несуразной Уилсон, можно позволить привязать гранату к мальчику, дернуть чеку и послать его обнимать американских солдат?

А Рокуэлл олицетворяет любовь немцев к моде. По крайней мере, Тайка считает, что во времена Второй мировой они одевались более ярко, чем принято изображать в кино.

Главного героя Джоджо сыграл 12-летний Роман Гриффин Дэвис. Его персонаж столь же милый, сколько и пассионарный. Беда лишь в том, что предан он нацизму, потому бездумно ретранслирует подхваченные идеи, чтобы зрители увидели в нем самих себя.

Ты не нацист, Джоджо. Ты десятилетний ребенок, который любит одеваться в забавную форму и хочет быть частью клуба.

Апогеем бессмысленности становится воображаемый друг малыша – глуповатый Адольф Гитлер, которого сыграл сам Тайка Вайтити. Поговаривают, что видеть его в этом образе предпочли боссы студии. Сам же Тайка говорит, что нет лучшей возможности плюнуть в лицо Гитлеру, чем если его сыграет наполовину еврей, наполовину маори.

Впечатления

Фильм Кролик Джоджо вышел черной комедией, которая, шутя на грани кощунства, поднимает важный вопрос критического мышления. Как воспитать человека, имеющего собственную голову на плечах, а не бездумно следующего тому, что пропагандируют и рекламируют мнимые лидеры?

Когда мы верим во что-то, не задавая вопросов, потому что так считает большинство или об этом говорят авторитетные люди, мы становимся похожи на главного героя ленты – голубоглазого наивного 10-летнего арийца.

Джоджо слепо подражает нацистским идеям и верит в рогатых евреев. Но только до того момента, пока не встречает иудейку, которую сам берется расспрашивать.

В отсутствие отца малыш старается вести себя как мужчина. По крайней мере, он так думает, разговаривая с женщинами свысока и в командном тоне, даже с собственной матерью. Но только до знакомства с девушкой, которая становится ему старшей сестрой.

Фильм Кролик Джоджо, на первый взгляд, переступающий черту дозволенного, на самом деле является взрослым выражением авторского возмущения тем, как мы с вами готовы проглотить любую чепуху, лишь бы не пришлось включать голову и пытаться думать. Ведь критическое мышление, как и шутки о смерти, могут позволить себе только действительно взрослые люди, которые готовы сами устанавливать границы, а не ходить по проведенной чужой рукой линии.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Ukrainian Film Distribution

Видео: Ukrainian Film Distribution