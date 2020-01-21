Популярная украинская певица Ани Лорак вместе с артистом лейбла Black Star Мишей Марвином записала новую песню под названием Ухожу.

Трек, опубликованный на YouTube, за 12 часов собрал более 48 тыс. просмотров.

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– Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца, – написала Лорак на своей странице в Instagram.

Также звезда добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.

– Я просто ухожу навсегда… в тот момент, когда понимаю, что мы тратим время друг друга.

Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего, – написал Марвин в Instagram.