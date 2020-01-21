PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Ухожу – Ани Лорак и Миша Марвин выпустили песню

Популярная украинская певица Ани Лорак вместе с артистом лейбла Black Star Мишей Марвином записала новую песню под названием Ухожу.

Трек, опубликованный на YouTube, за 12 часов собрал более 48 тыс. просмотров.

Читайте: В пижаме и возле елки: Ани Лорак записала поздравление с Рождеством

– Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца, – написала Лорак на своей странице в Instagram.

Также звезда добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.

– Я просто ухожу навсегда… в тот момент, когда понимаю, что мы тратим время друг друга.

Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего, – написал Марвин в Instagram.

Ранее Факты ICTV писали, что Ани Лорак анонсировала сингл, обнажив грудь.

Фото: Аnilorak

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка