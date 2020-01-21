В Украине впервые вынесли тяжкий приговор интернет-провайдеру за пиратство

Впервые в Украине за нарушение авторского права и смежных прав, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере, к уголовной ответственности привлекли пирата.

16 января Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор одному из интернет-провайдеров Одесского региона в деле о нелегальном предоставления абонентам интернет-провайдера услуги IPTV-телевидения без заключения лицензионных договоров с правообладателями.

Согласно закону Украины, нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Совместными усилиями медиагруппы 1+1 media и StarLightMedia, адвокатов Smartsolutions Law Group и Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования преступления было проведено два обыска, изъято оборудование провайдера и проведен ряд судебных экспертиз, которые доказали факт совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Управляющий партнер Smartsolutions Law Group Александр Папуця отметил, что это впервые в практике за нарушение смежных прав руководитель компании интернет-провайдера был признан судом виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 ст. 176 УК Украины.

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Было установлено, что в период 2018-2019 гг., c целью получения незаконного дохода, провайдер использовал программы вещания телеканалов 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, УНИАН, ПЛЮСПЛЮС, СТБ, Новый канал, ICTV, ВОТ, М1 и М2, не платя роялти владельцам каналов и наживаясь на абонентах.

– Мы благодарны за профессиональную работу правоохранительных органов и адвокатов. Вопрос защиты наших прав остается в приоритетном фокусе нашего внимания и мы ожидаем в ближайшее время следующие приговоры судов, − отметил Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Этот случай привлечения провайдера-пирата к уголовной ответственности демонстрирует готовность медиагруппотстаивать свои права, как правообладателей контента, и защищать абонентов от риска остаться без телевидения в любой момент за незаконных действий отдельных провайдеров.

– Защита интеллектуальной собственности − основа креативной экономики, и наша задача, как правообладателей, бороться за нее. Для нашей медиагруппы это уже второй приговор против интернетпровайдера, который незаконно ретранслировал телеканалы группы. Но есть и отличие в этих двух кейсах. Первый приговор был по ч. 1 ст. 176, а этот уже по ч. 3 ст. 176, − пояснил Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Дивизиона Digital&PayTVStarLightMedia.

Прокомментировал ситуацию и Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTVStarLightMedia:

– Мы в StarlightMedia стараемся создать условия, при которых сотрудники медиа и авторы контента получают достойные и комфортные условия работы. При этом отрасль создания и потребления контента в целом растет. Для StarLightMedia это важно и есть неотъемлемой задачей ответственного медиабизнеса. Наша цель − как можно быстрее прекратить факты пиратства. Чтобы потенциальные воры боялись даже думать о краже интеллектуальной собственности.

Ранее Факты ICTV писали, что в StarLightMedia появилось направление устойчивого развития.