Загоревшая Каменских показала фигуру в мокром купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно делится фотографиями со своими подписчиками.
Недавно она была на отдыхе вместе со своим мужем Потапом, но несмотря на то, что пара уже вернулась в Украину – радовать поклонников снимками звезда не перестает.
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Каменских опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в черном купальнике на побережье Мексики.
Спокойствие, умиротворение и уединение, – написала она под фото.
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Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских показала пикантное фото в белом бикини. Также певица анонсировала конкурс для подписчиков, отметив, что победителя ждет сувенир из Мексики.
Источник: Kamenskux