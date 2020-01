Опять самый быстрый: Эминем установил очередной рекорд в чтении рэпа

17 января американский рэпер Эминем выпустил новый релиз Music To Be Murdered By. Альбом, по словам рэпера, был написан в стиле фильмов мирового режиссера Альфреда Хичкока.

Читайте: Music To Be Murdered By: Эминем внезапно выпустил новый альбом

Godzilla выделяется среди других треков нового альбома рэпера. Это – дуэт с исполнителем Juice WRLD, который умер в декабре 2019 года.

Данным треком Эминем установил собственный рекорд по скорости чтения рэпа: за 30 секунд репер зачитал 224 слова (или 328 слогов). Эминем сумел зачитать 7,6 слов в секунду (или 11,3 слогов).

Предыдущий рекорд Эминема был зафиксирован в дуэтном треке с Ники Минаж Majesty, где он набрал скорость до 10,3 слогов в секунду. Примерно та же скорость чтения была замечена в треках Rap God, Speedom, Homicide, Lucky You и др.

Американский репер Eminem на протяжении своей карьеры не раз удивлял фанатов оригинальными техниками исполнения. Со временем он не замедлил свой темп, а наоборот, ускорил его.

