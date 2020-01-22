Почти готова работать! Дорофеева показала жаркие фото в купальнике

Популярная украинская певица, солистка группы Время и Стекло, Надежда Дорофеева более недели отдыхала в Доминиканской Республике вместе со своим мужем Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась с поклонниками серией впечатляющих снимков на фоне пальм и океана.

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Надежда Дорофеева поблагодарила мужа за фото за то, что за 10 минут он сделал множество красивых фото:

– Я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 11:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 22 Янв 2020 в 3:50 PST

Ранее Факты ICTV писали, что Дорофеева похвасталась стройной фигурой.