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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Почти готова работать! Дорофеева показала жаркие фото в купальнике

Популярная украинская певица, солистка группы Время и Стекло, Надежда Дорофеева более недели отдыхала в Доминиканской Республике вместе со своим мужем Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась с поклонниками серией впечатляющих снимков на фоне пальм и океана.

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Надежда Дорофеева поблагодарила мужа за фото за то, что за 10 минут он сделал множество красивых фото:

–  Я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа.

 

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее Факты ICTV писали, что Дорофеева похвасталась стройной фигурой.

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