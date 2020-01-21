Номера: премьера фильма Сенцова состоится на Berlinale 2020

Фильм Номера по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова, будет впервые показан 18 февраля 2020 в рамках специальных показов, посвященных юбилею Berlinale.

– Фильм был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров – Олег Сенцов, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтем Сеитаблаев, – рассказали в Госкино Украины.

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Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых было больше сотни.

Премьера фильма Номера в Украине запланирована на осень 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что появилась информация, что в новом фильме Матрица-4 сыграет Ламбер Вильсон, которые уже снимался во второй части франшизы.