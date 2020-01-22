Жеребьевка на Нацотборе на Евровидение-2020 определила порядок выступлений конкурсантов.
За путевку в Нидерланды участники поборются в двух полуфиналах, по восемь исполнителей в каждом.
Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.
А 22 февраля состоится финал Национального отбора, в ходе которого определится победитель.
Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020
Порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе на Евровидение-2020
8 февраля:
Гурт [О]
Jerry Heil
Katya Chilly
KRUTЬ
Go-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
15 февраля:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
FO SHO
Элина Иващенко
Александр Порядинский
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
Напомним, Факты ICTV писали, кто вошел в состав жюри национального отбора на Евровидение-2020.