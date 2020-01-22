Евровидение-2020: порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе

Жеребьевка на Нацотборе на Евровидение-2020 определила порядок выступлений конкурсантов.

За путевку в Нидерланды участники поборются в двух полуфиналах, по восемь исполнителей в каждом.

Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.

А 22 февраля состоится финал Национального отбора, в ходе которого определится победитель.

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Порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе на Евровидение-2020

8 февраля:

Гурт [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUTЬ

Go-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

15 февраля:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Напомним, Факты ICTV писали, кто вошел в состав жюри национального отбора на Евровидение-2020.