Инсайдер издания Hollywood Life рассказал о подробностях расставания певицы Майли Сайрус с актером Лиамом Хемсвортом.

По его словам, актер очень скучает за Майли Сайрус и всегда будет любить ее. Однако им пришлось расстаться, поскольку певица не полностью приняла его.

– Они расстались, потому что Лиам стал старше, многое понял, а у него с Майли так и не было традиционных отношений. Для него это было трудно, а Майли это не приняла. Они оба хотели жить по-другому, – рассказал источник издания.

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Инсайдер добавил, что у Сайрус и Хемсворта также очень разные семьи, что могло повлиять на решение певицы прекратить отношения.

Напомним, 11 августа 2019 года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально объявили о расставании, чтобы сосредоточиться на карьере.

Источник: Hollywood Life