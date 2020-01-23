23 января в украинский прокат выходит боевик Плохие парни навсегда, который завершает популярную трилогию. Главные роли в фильме сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

К своим ролям Майка Лоури и Маркуса Бернетта они вернулись спустя 17 лет после выхода второй части.

Напарники по службе в полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт вместе раскрыли немало дел и поймали не одного плохого парня. Но Маркус устал, он уже хочет на пенсию или хотя бы сменить место работы, возраст уже не тот.

Он решил, что будет частным детективом, это должность поспокойнее, чем постоянная стрельба.

Майку же дали новую команду молодых и дерзких полицейских, которых еще учить и учить. Плохим парням приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата.

Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

Плохие парни навсегда – трейлер

Интересно, что за три дня до окончания съемок между режиссером Майклом Бэем и Уиллом Смитом произошел спор из-за концовки фильма, в которой герой Смита говорит Мартину Лоуренсу: Я люблю тебя.

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Изначально Смит согласился с этой версией, но позже передумал и сказал, что не будет произносить этого. В итоге Майкл Бэй и Уилл Смит около двух часов спорили по этому поводу.

Когда у них оставалось всего 15 минут, чтобы снять сцену, то Бэй сказал Смиту, что или они снимают эту сцену, или фильм остается без финала, так как у них был крайне плотный график.

В итоге сцена все же была снята и появилась в финальном монтаже.

Напомним, появился первый трейлер фильма Терминатор: Рок, который является продолжением фильма Терминатор 2: Судный день и является частичным перезапуском серии.