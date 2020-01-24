Очень жарко! Анна Седокова тренируется в крохотном топе

Экс-участница группы ВИА Гра Анна Седокова поделилась с поклонниками откровенным фото с тренировки.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram кадр, на котором занимается спортом.
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На снимке певица лежит в обтягивающей одежде, которая подчеркивает ее отличную форму.
– Сегодня у меня было спортивное утро и совместная тренировка в компании яркой, харизматичной и очень спортивной девушки, – написала Седокова.
Также артистка подчеркнула, что только сейчас ощутила все мышцы и одновременно прокачала свое отношение к тренировкам.
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Ранее Седокова поделилась фото, на котором показала экстремальное декольте в красном платье.
Источник: Аnnasedokova